Dorukhan Toköz derbide yok

Medipol Başakşehir maçının 68'inci dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz, sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya başlamıştı. Dorukhan, mücadelenin 68'inci dakikasında Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bu kart ile birlikte 4'üncü sarı kartını gören Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi cezası nedeniyle forma giyemeyecek.