DOSABSİAD'DAN İngilizce kursu - Son Dakika

DOSABSİAD'DAN İngilizce kursu

02.03.2021 15:58
DOSABSİAD'DAN İngilizce kursu, System.String[]

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), bölge çalışanlarının İngilizce eğitimi almaları için nisan ayında online dil kursu başlatıyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), bölge çalışanlarının İngilizce eğitimi almaları için nisan ayında online dil kursu başlatıyor.

DOSABSİAD, 'Bir Dil Bir Hayat' projesi çerçevesinde çalışanların İngilizce öğrenmesi konusunda önemli bir adım attı. Firmaların globalleşen dünyada gelişmelerden geri kalmamaları için çalışmalarını sürdüren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracat ağırlıklı üretim yapan firma çalışanlarına yönelik online İngilizce eğitimi için görüşmelerini tamamladı. Dil okulları iş birliğiyle gerçekleşecek eğitim için, yetkililerle makamında görüşen DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Kişisel ve mesleki gelişim açısından artık küresel lisan haline gelen İngilizcenin öğrenilmesi günümüzde mecburiyet haline gelmiştir. Bölge çalışanlarının yaş ortalamasının genç olması ve firmalarımızın ihracat ağırlıklı çalışması nedeniyle İngilizce öğrenilmesini çalışanlarımıza büyük avantaj sağlayacaktır" dedi.

Başkan Çevikel, günümüzde yabancı dil bilmenin avantaj olduğuna vurgu yaparken, "Bizim gibi çalışan nüfusu çok genç ve 5 milyar dolar ihracat hacmine sahip bir bölgede çalışanların da İngilizce bilmesi büyük önem taşıyor. Bizler bu anlamda elimizden geleni yapmak için hazırız. Konu teknoloji, girişimcilik, start-up olduğunda heyecanımız çok yüksek oluyor. Uluslararası bir dil okulu ile böyle bir projede işbirliği yapmak çalışanlarımıza, dolayısıyla da bölgemize büyük artı sağlayacak" dedi. - BURSA

DOSABSİAD'DAN İngilizce kursu

Organize Sanayi Bölgesi, İngilizce, İhracat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DOSABSİAD'DAN İngilizce kursu - Son Dakika


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