Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Ahmet: "Siz bize cennet mekân Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetisiniz" - Son Dakika

Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Ahmet, "Siz bize rahmetli cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetisiniz'" dedi.

Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, tekrar genel başkanlığa seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kutladı. Ahmet açıklamasında, "Sayın genel başkanım, yiğit kardeşim; bizler sana, sen bize rahmetli cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan emanetiz. İlayı kelimetullah davasının, nizam-ı alem davasının, hak davasının sancaktarı olarak yeniden genel başkan olmanı en kalbi duygularımla kutluyorum. Sen o şehit liderin koltuğunda oturmayı en çok hak edensin. Allah her daim yar ve yardımcın olsun. Ömrüm vefa ettiği sürece ben de, ailem de her zaman senin yanındayız" dedi. - ANKARA