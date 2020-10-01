Dostluk şarkısı

Sözlerini futbol dünyasının ünlü ismi Ünal Karaman'ın yazdığı şarkıya klip de çekildi. Ali Kemal Seven, Karaman ile dostluğunu ve şarkının çıkış hikayesini anlattı: "Ünal Karaman ile 15 yıl süren bir dostluğumuz var. Benim 'Hoşgör' türkümü dinledikten sonra kendi yazdığı şiirin sözleri üstünde çalışmayı teklif etti. Daha sonra şiir üstünde çalıştık ve güzel bir eser ortaya çıktı. Esere klip çektik. Vatanımızın, milletimizin geçirdiği zorlu süreçte insanlarımıza bir moral motivasyon olması açısından güzel bir çalışma yaptık."