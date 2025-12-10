Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı - Son Dakika
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı
10.12.2025 14:59  Güncelleme: 15:37
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan, evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ın öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.

Akçakale'de Mehmet Bertan, evde ağır darbettiği eşi Halime Bertan'ın öldüğünü düşünerek olayı gizlemek için trafik kazası süsü vermeye çalıştı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, doktorların uyarısı sonrası Mehmet Bertan gözaltına alındı.

"YARALARI KAZA DEĞİL DARP SONUCU OLUŞTU"

Olay, pazar günü Akçakale'ye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan'ı baygın buldu. Bertan'ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan'ın ise olayda yara almadığı belirlendi. Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan'ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Bertan'ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Halime Bertan'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (2)

  • majki4636muko82mert2005. majki4636muko82mert2005.:
    Hayvan demek bile içimden geçmiyor. 22 0 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    çokmu filim izliyonuz siz hem ye haltı sonra gödü kurtaracam diye filim çevir 15 0 Yanıtla
