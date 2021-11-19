Üye Girişi
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi - Son Dakika

Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi

19.11.2021 11:16

Taksim'de yaşanan olayda, bir döviz bürosunda çalışan şahıs, iş yerindeki kasadan 3 milyon değerindeki dövizleri çalıp kayıplara karıştı. Cep telefonu kullanmayan şahıs, hiçbir iz bırakmazken, soygun anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 3 milyonluk vurgunla kayıplara karışan şahıstan hiçbir iz yok

BÜROYU SOYAN KİŞİ ÇALIŞANLARI ÇIKTI

Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi. Soruşturma sonucunda işyerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü. Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi. Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 3 milyonluk vurgunla kayıplara karışan şahıstan hiçbir iz yok

YAŞADIĞI EVE BİR DAHA UĞRAMAMIŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüphelin Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi.

Ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 3 milyonluk vurgunla kayıplara karışan şahıstan hiçbir iz yok

ARKASINDA EN UFAK BİR İZ BİLE BIRAKMAMIŞ

Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiç bir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

Yetkililer şüpheliyi yakalamak için vatandaşlardan yardım istedi. Şüpheli şahsı tanıyanların yada görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istendi.

Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi

Taksim, Kasım, Polis, Döviz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu 09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok

Son Dakika Haberleri
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı? Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?         
11:17
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement