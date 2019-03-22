Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Beste'nin Tek Hayali Serdar Ortaç'ı Görmek

Down Sendromlu Beste'nin Tek Hayali Serdar Ortaç'ı Görmek

13 dakika önce

Kırklareli Engelsiz Hayat Eğitim Kültür Spor Kulübü ve Derneği'nde eğitim gören down sendromlu 19 yaşındaki Beste Bilgin tek hayalinin Serdar Ortaç'ı görmek olduğunu söyledi.

Down Sendromlu Beste'nin Tek Hayali Serdar Ortaç'ı Görmek, System.String[]
Kırklareli Engelsiz Hayat Eğitim Kültür Spor Kulübü ve Derneği'nde eğitim gören down sendromlu 19 yaşındaki Beste Bilgin tek hayalinin Serdar Ortaç'ı görmek olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç'ın şarkılarıyla büyüyen down sendromlu Beste, her gün Ortaç'ın Kırklareli'ne gelmesini beklediğini dile getirerek "Serdar Ortaç'ı çok seviyorum ve onunla görüşmek istiyorum. Kırklareli'nde konser vermesi için bekliyorum" dedi.

Eğitim gördüğü okulda matematik, okuma yazma ve seramik tarzı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Bilgin okulda geçirdiği zamandan çok keyif aldığını söyledi.

Masa tenisi sporu ile ilgilenen Beste Bilgin geçtiğimiz yıl Antalya'daki masa tenisi yarışmalarına katıldığını ve ilk defa uçağa bindiğini belirtti. Antalya'yı çok sevdiğini söyleyen Bilgin buradaki yarışmalarda bir gümüş madalya sahibi olduğunu kaydetti. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

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