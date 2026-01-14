Down Sendromu Bilgisi Doğumda Verilmedi

'ÇOCUĞUMUN DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU HEMŞİREDEN ÖĞRENDİM'

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Down sendromlu doğan M.K.'nin babası Hüseyin Kızmaz, doğumdan önce kendilerinin bilgilendirmediklerini öne sürerek, "Diyarbakır'da çocuğumu hastaneye götürdüm. Diğer iki çocuğumun da doktoru aynı doktordu. Bize her şeyin yolunda olduğunu, sağlıklı bir kız çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra Ergani'de doğum gerçekleşti. Çocuğumun Down sendromlu olduğunu hemşireden öğrendim. Ben de özel hastaneye gittim ve durumu izah ettim. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylediler. Mahkemeye vermemin asıl nedeni de bundan sonraki aileler doğumda çocuklarının Down sendromlu olduğunu öğrenmeden doktordan bilgi alsın. Doktor bize bilgi vermiş olsaydı ben istemezdim. Doğuma son verme hakkı elimizden alındı. Doktor bize herhangi bir bilgi vermedi" dedi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,