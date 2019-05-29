Son Dakika Haberleri: DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da partililerle iftarda buluştu
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DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da partililerle iftarda buluştu

1 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa'da partililerle iftar yemeğinde buluştu.

DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da partililerle iftarda buluştu, System.String[]
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa'da partililerle iftar yemeğinde buluştu. Demokrat Parti (DP) Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara partililer yoğun katılım gösterdi.

Kültürpark'ta gerçekleşen İftar yemeğine, DP Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İl Başkanı Çağrı Kaplan, eski yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı konuşmada 27 Mayıs Darbesi'ni ve Demokrasi Şehidi olan Partinin kurucusu Adnan Menderes'i anarak, "Bir şer kapısının aralandığı 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Demokrat Parti'nin, o günkü Başbakanı, milletvekilleri görevlerinden uzaklaştırıldı. Demokrasi şehidi oldular. 27 Mayıs kara bir gündür. 27 Mayıs bu büyük ülkenin tarihinde önemli bir günü ifade etmektedir. Bugünden geriye doğru değerlendirdiğimizde, 27 Mayıs ile birlikte 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'da milletin iradesi yargılandı, millete darbe vuruldu. Milletimiz de her daim bu yanlışın hesabını sormak adına ardından biz demokratlara güç verdi, kuvvet verdi" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:53 Kaynak: İHA
Gültekin Uysal, Bursa, Demokrat Parti, Güncel
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