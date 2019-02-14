Dpü ile MEB Arasında Yös İş Birliği Protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), her yıl düzenlediği Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı (YÖS) için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), her yıl düzenlediği Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı (YÖS) için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.



Milli Eğitim Bakanlığı ile aralarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin de yer aldığı 6 üniversite arasında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurt dışında tanıtılması ve bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine olanak sağlayan protokoller imzalandı.



Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen törende, DPÜ-YÖS için hazırlanan protokolleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören imzaladılar.



Toplantıda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eray Alper, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da üniversitelerinin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları için Bakanlıkla iş birliği protokolü imzaladılar.



Protokoller kapsamında 6 üniversite, Milli Eğitim Bakanlığının 16 ülkedeki okullarını Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı için sınav merkezi olarak kullanacak. Buralarda görev yapan öğretmenler de sınavlarda gözetmenlik yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. İmzalanan protokollerle, MEB'in bu alanda iş birliğine gittiği üniversite sayısı 13'e yükseldi.



Protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, biyoteknoloji ve bilim alanındaki gelişmelerin gelecek yıllarda daha da hızlanacağını, gençlerin bu değişime hazırlanmalarının ülkeler için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Türkiye'deki genç nüfusa dikkati çeken Safran, "Özellikle son yıllarda yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerde aradığımız özellik, gelecek yıllarda Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan mesleklere yönelik kendilerini hazırlamaları ve bu birikimlerini ülkemizde değerlendirmeleridir" diye konuştu.



"Türkiye'deki üniversitelerde 114 bin 700 yabancı öğrenci öğrenim görüyor"



Ülkedeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 114 bin 700 civarında olduğuna dikkati çeken Safran, yabancı öğrencilerin sayısının yükselmesinin eğitimin niteliğinin arttığını gösterdiğini söyledi. Yaklaşık 50 ülkede YÖS yapıldığını belirten Safran, "Protokollerle bu üniversitelerimiz hem daha sağlıklı sınavlar yapacak hem daha çok yabancı öğrenciyi Türkiye'ye çekecek." dedi.



Safran, 2023 Eğitim Vizyonu'na yönelik, eğitimin tüm paydaşlarından katkı beklediklerini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

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