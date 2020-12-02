Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: "Evde kalmak e-ticareti artırdı" - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: "Evde kalmak e-ticareti artırdı"

02.12.2020 15:17
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram:

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, "Daha önce hiç online alışveriş yapmamış veya güven sorunu nedeni ile uzak duran bireyler pandemi sürecinde alternatif olmadığı için online alışverişe yöneldiler veya yönelmek zorunda kaldılar" dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, COVID-19 salgınının tüketici davranışlarına etkisini değerlendirdi.

"Sosyal uzaklaşma e-ticarete yansıdı"

Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram, tüketicilerin satın alma davranışlarının geleneksel alışveriş alanlarından online kanallara kaydığını belirterek, "Daha önce hiç online alışveriş yapmamış veya güven sorunu nedeni ile uzak duran bireyler dahi pandemi sürecinde alternatif olmadığı için online alışverişe yöneldiler veya yönelmek zorunda kaldılar." ifadelerine yer verdi. Türkiye bağlamında, sosyal uzaklaşma ve evde kalmanın e-ticareti artırdığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Bayram, Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına istinaden, 2019 yılının aynı dönemlerine göre 2020 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında online gıda ve süpermarket ürün satışlarının yüzde 420, ev temizliği, ev aletleri, çocuk bakımı gibi ürün gruplarının online satışlarının ise sırası ile yüzde 169, yüzde 102 ve yüzde 86 artış gösterdiğini söyledi. Konaklama, seyahat ve havayollarının online satışlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Bayram, "Konaklama sektörü 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 80 oranında küçüldü. Seyahat ve ulaşım sektöründe ise yüzde 76 oranında düşüş yaşandı. Ayrıca havacılık sektörüne yönelik online satışlar yüzde 75'e geriledi" dedi.

"Pandemi, e-ticaretin gelişimini en az 3 yıl öne çekti"

Pandeminin e-ticaret üzerindeki etkilerini araştıran Bayram, "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; Covid-19, e-ticaretin gelişimini hızlandırmış ve gelişimini en az üç yıl öne çekmiştir. Bunun sebebi de e-ticaret tarihinde ilk kez, tüketicilerin online alışverişten başka alternatifinin olmaması olarak gösterilmiştir. Ayrıca, bu oluşan yeni alışkanlıkların Covid-19 sonrası da devam edeceğinin altı çizilmektedir" şeklinde konuştu.

Bayram, "Türkiye'de kamu ve özel sektörde asgari personel ile iş yapılması, eğitimin uzaktan eğitime dönüştürülmesi gibi temel tedbirler alınarak vatandaşların evde kalması konusunda birçok karar alınmış ve düzenlemeler yapılmıştır. Alınan tedbirler kapsamında daha çok evde vakit geçirecek tüketiciler, online sipariş oluşturmayı ve ihtiyaçlarını internet üzerinden eve teslim şeklinde çözmeyi tercih etmişlerdir" diyerek sosyal mesafe ve hareket kontrolünün çevrimiçi alışverişin artmasına neden olduğunu anlattı.

Bayram, "Çevrimiçi alışverişin temel avantajları arasında zaman, konum ve ürün çeşitliliği açısından daha fazla esneklik yer almaktadır. Covid-19 salgını bildiğimiz dünyayı, temelden değiştirdi. İnsanlar farklı yaşıyor, farklı satın alıyor ve birçok yönden farklı düşünüyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler ürünlere ve markalara yeni bir mercekten bakıyor. Virüs, tüketim malları endüstrisini gerçek zamanlı olarak yeniden şekillendiriyor ve sadece haftalar içinde uzun vadeli temeldeki eğilimleri hızlandırıyor. Araştırma, şimdi oluşan yeni alışkanlıkların bu krizin ötesine geçerek insanların neye değer verdiğini, nasıl ve nerede alışveriş yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını ve çalıştıklarını kalıcı olarak değiştireceğini gösteriyor" diyerek tüketicilerin, online alışverişe adaptasyonlarının Covid-19'dan sonra bitmesi veya azalmasının muhtemel olmadığını belirtti. - KONYA

Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: Evde kalmak e-ticareti artırdı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karatay Üniversitesi, Bayram, İslam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: 'Evde kalmak e-ticareti artırdı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Özbekistan'da bir futbolcu, uçan tekme atarak hakemi linç etmek istedi
RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi         
15:11
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi         
14:58
Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı         
14:26
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi         
12:04
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor         
09:43
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: "Evde kalmak e-ticareti artırdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei