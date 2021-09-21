Dr. Salih Onur Basat: Liposuction ile temel amaç kilo vermek değil - Son Dakika

Liposuction nedir?

Liposuction basit tanımla vücuttan ağı almak anlamına gelir. Eskiden mekanik işlem olarak alınırdı. Şuanki işlem ise çok daha teknolojik olarak yapılıyor. Yağı parçalamak yerine sıvı olarak alınıyor. Böylece vücuda zarar verme, damar parçalama vs. gibi riskler de sıfıra yakın oluyor.Liposuction kilo verme zayıflama yöntemi değildir. Vücut şekillendirme yönetimidir. Öncesinde bir muayene şart. Hastanın amacı kilo vermek olmamalıdır.

Liposuction kimlere yapılabilir?

Liposuction işlemi bir zayıflama yöntemi değildir. Düzgün bir estetik görünüme sahip olmak için yapılmalıdır. Vücut hatları daha düzgün hale gelmesi ve bölgesel incelmeyi hedefler. Bölgesel yağlanmalar dışında kilo problemi olanlar diyet ve spor programları uygulayarak zayıflamalıdır. Yine şeker ve kalp hastalığı olanların uzman doktora tarafından belli testlerinin yapılması gerekir. Ayrca ileri derecede yaşlılara uygulanması tavsiye edilmez.

Liposuction işlemi sonrası iyileşme dönemi nasıldır?

Öncelikle hastayı işlemden sonra Her türlü önlem amaçlı olarak. 1 gün hastanede tutuyoruz.Bazı küçük çapta ödem ve morlukların görülmesi beklenen bir durumdur ve zamanla ortadan kalkar. Dikişlerin alınması ile kişi yavaş yavaş normal hayatına döner.

İkinci bir işlem ne zaman önerilmektedir?

Hiçbir zaman 1-2 ay sonra işlem önermiyoruz. Tavsiyem 1 yıl geçmesi gerekir. Eğer hasta duruma elverişliyse, mesela sigara kullanmıyorsa bu durumda minimum 6 aylık zaman geçmeli diyoruz.