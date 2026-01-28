Drift Yapan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Güncel

Drift Yapan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

28.01.2026 21:40
İzmir'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 33 bin 614 lira ceza kesildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 33 bin 614 lira ceza uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta bir otomobilin drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki 35 KVK 60 plakalı otomobilin sürücüsünün M.R.K. (27) olduğunu belirledi.

M.R.K'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift atmak", "trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ihlallerinden toplam 33 bin 614 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Ceza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
