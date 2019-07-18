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Drift yapan sürücüye rekor ceza

3 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde drift yapan bir sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi ve sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Drift yapan sürücüye rekor ceza, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde drift yapan bir sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi ve sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Son gelen yasa ile artan trafik cezaları yansımaya devam ederken, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Tarihi Köprü kavşağında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri drift tapan bir sürücüyü şehir polis kameralarından tespit etti.

Daha sonra polis ekiplerince kimliği belirlenen ve drift yaptığı gerekçesiyle sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Araç sürücüsüne trafikte drift yapmaktan 5 bin 10 lira da para cezası kesildi. - EDİRNE
Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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