Drift Yaparken Yakalandı: 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Drift Yaparken Yakalandı: 58 Bin TL Ceza

Drift Yaparken Yakalandı: 58 Bin TL Ceza
03.01.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da drift atan sürücüye 58 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men cezası verildi.

Amasya'da karlı yolda kamyonetiyle drift attığı belirlenen sürücü polis kameralarına yakalandı. Amasya Valiliği o tehlikeli görüntüleri, "Gereği yapıldı. 27 saniyelik bilinçsiz bir heyecanın maliyeti 58 bin 217 TL idari para cezası, 60 gün trafikten men" notuyla paylaştı.

1 Ocak 2026 günü Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) yapılan denetimlerde Akbilek Mahallesi Elvan Çelebi Caddesi üzerinde drift yaptığı tespit edilen bir kamyonete karayolları trafik kanununun ilgili maddesi uyarınca gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.

Amasya Valiliği açıkladı

27 saniyelik bilinçsiz bir heyecanın maliyetinin 58 bin 217 TL idari para cezası ve 60 gün trafikten men olduğunu açıklayan Amasya Valiliği sürücülere, "Lütfen kendinizin ve toplumumuzun can güvenliği için trafik kurallarına uyalım" tavsiyesinde bulundu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Amasya Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Amasya, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Drift Yaparken Yakalandı: 58 Bin TL Ceza - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:42:13. #7.11#
SON DAKİKA: Drift Yaparken Yakalandı: 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.