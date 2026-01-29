Kastamonu'nun Abana açıklarında dron saldırısına uğrayan ve İnebolu ilçesi açıklarına demirleyen gemi, tamamlanan incelemelerin ardından ardından bölgeden ayrıldı.
Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında dron saldırısına maruz kaldıktan sonra güvenlik tedbirleri kapsamında İnebolu Demir Sahası'na yönlendirilen Palau bandıralı Elbus adlı petrol tankeri, 3 hafta süren denetimler ve güvenlik önlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.
İhtimal riskler sebebiyle yaklaşık 3 haftadır bölgede bekletilen geminin güvenliğinin sağlanmasının ardından yeniden seyrine izin verildiği öğrenildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3. Sayfa › Dron Saldırısına Uğrayan Tanker İnebolu'dan Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?