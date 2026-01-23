DS Automobiles Brüksel'de N°4 Concept'i Tanıttı - Son Dakika
Ekonomi

DS Automobiles Brüksel'de N°4 Concept'i Tanıttı

DS Automobiles Brüksel\'de N°4 Concept\'i Tanıttı
23.01.2026 18:26
DS Automobiles, Brüksel Otomobil Fuarı'nda Taylor Barnard işbirliğiyle N°4 Concept modelini tanıttı.

DS Automobiles, Brüksel Otomobil Fuarı'nda "Taylor made N°4 Concept" modelini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda 5. salondaki DS Automobiles standında sergilenen konsept, DS PENSKE Formula E takımının genç pilotu Taylor Barnard ile yapılan işbirliği kapsamında tasarlandı.

Markanın N°4 modeli temel alınarak geliştirilen ve DS Automobiles'in Formula E'ye bağlılığını yansıtan konsept, DS DESIGN STUDIO tasarımcılarıyla Taylor Barnard arasındaki ortak çalışmanın ürünü olarak öne çıkıyor.

Barnard'ın kişiliğini yansıtacak şekilde kurgulanan model, aerodinamik açıdan optimize edilmiş tasarımıyla performansı simgelerken, alçaltılmış silüeti ve genişletilmiş iz genişliğiyle video oyunları dünyasına gönderme yapıyor.

Fuarda ayrıca, ilhamını DS E-TENSE FE25 yarış otomobilinden alan DS PERFORMANCE Line Limited Edition da sergilendi.

Titanyum detaylar ve kişiselleştirilmiş tasarım

Taylor Barnard'ın tercihleri doğrultusunda şekillenen araçta, hafif ve dayanıklı titanyumu temel alan dört farklı görünüm öne çıkıyor. Metalin saflığını simgeleyen "Saf Titanyum", yoğun yansımalara sahip vernikli "Sıvı Titanyum", aerodinamik alanlarda karbonun yerini alan dalgalı metal görünümlü "İşlenmiş Titanyum" ve tavan ile spoylerde kullanılan "Siyah Titanyum", konseptin detaylarını oluşturuyor.

Aracın kapı kollarında ve yan tanımlayıcılarında Barnard'ın favori rengi mor detaylar yer alırken, pilotun uğurlu sayısı 77 ise kaput üzerindeki armada, kapı kollarında ve difüzör aydınlatmasında kullanılıyor.

Brüksel'de sergilenen konseptin temelini oluşturan N°4 modelinin seri üretim versiyonu, farklı güç seçenekleriyle yollara çıkacak. Tamamen elektrikli versiyon N°4 E-TENSE, 213 BG güç ve 450 kilometre WLTP menzili sunuyor. Araçta entegre EV Routing, batarya ön koşullandırması ve e-Remote işlevleri bulunuyor.

Modelin şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) versiyonu ise Euro 7 standartlarına uyum sağlamak amacıyla gücünü 225'ten 240 BG'ye yükseltti. Bu versiyon, tamamen elektrikli modda 81 kilometre menzil sunuyor. 145 BG'lik hibrit versiyon ise karma sürüş döngüsünde 100 kilometrede 5,2 litre tüketim değeriyle 1000 kilometreye kadar menzile ulaşıyor ve yolculuğun yüzde 50'sine kadar elektrikli modda sürüş imkanı tanıyor.

Öte yandan, Voldex ile yapılan işbirliği kapsamında "Taylor made N°4 Concept", Roblox platformundaki Driving Empire oyununa dahil ediliyor.

Bu yıl içinde oyunda yer alacak otomobil, kullanıcılara sanal evrende üç boyutlu sürüş, çevrim içi satın alma ve kişiselleştirme seçenekleri sunacak.

"Ben hayal ettim, DS Automobiles üretti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası DS PENSKE pilotu Taylor Barnard, kendisinin hayal ettiğini ve DS Automobiles'in ürettiğini belirtti.

N°4'ün serideki en sevdiği model olduğunu vurgulayan Barnard, şunları kaydetti:

"Markanın tasarım departmanı bana bu projeyi sunduğunda hem çok heyecanlandım hem de onur duydum. Her gün kullanabileceğim bir spor otomobil tasarlamak heyecan verici bir deneyimdi. Bu eşsiz tasarım, yeni tasarımlarıyla bizleri hayallere sürükleyen DS Automobiles'in kadın ve erkek çalışanlarının olağanüstü yeteneklerini yansıtan özel bir işbirliğinin sonucu."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

