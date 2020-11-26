DSİ'den Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek kadar su bulunduğu açıklaması - Son Dakika

DSİ'den Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek kadar su bulunduğu açıklaması

26.11.2020 14:33
DSİ'den Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek kadar su bulunduğu açıklaması, System.String[]

DSİ, Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek suyun bulunduğunu bildirdi.

DSİ, Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek suyun bulunduğunu bildirdi.

Edirne Belediyesinin içme suyunun sağlandığı barajın değiştirilmesiyle ilgili "36 saatlik su kesintisi olacağı" yönündeki değerlendirmesi sonrası DSİ Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği açıklama yaptı.

Müşavirlik açıklamasında, kentin içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan karşılandığı, Edirne Belediyesinin sudaki mangan miktarının fazla olduğu ve bunun da arıtma maliyetini arttırdığını belirterek, şehre Kayalıköy Barajı'ndan içmesuyu vermeye başladığı hatırlatıldı.

Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve bu yılın kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesinin su alma bacasına kadar düştüğünün altı çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir. Süloğlu İsale hattının AÇB borularında çok patlak olması nedeniyle Süloğlu Barajı'nın Kayalıköy Barajı isale hattına bağlanmasına ve burada bulunan 22 milyon metreküp suyun ortak isale hattına bağlanmasına karar verilmiştir.

Edirne Belediyesince gerekli vana ve mekanik teçhizat parçaları hazırlanmış olup, bağlantısı yapılacaktır. Kayalıköy Barajı isale hattına bağlantı yapılacağından oradan gelen suyun kesilmesi gerekmektedir. Bağlantı için Belediye 36 saat belirlemiş olup, daha kısa sürede bağlantının bitirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Edirne ilinin yıllık içme suyu ihtiyacı 20 milyon metreküp olup. Süloğlu Barajı'nda şehre 1 yıl yetecek kadar su bulunmaktadır."

-Belediyenin açıklaması

Edirne Belediyesi de dün yaptığı açıklamada, Edirne merkez içme suyunun karşılandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık nedeniyle baraj doluluk oranının yüzde 3 seviyesine indiği belirtilmişti.

Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğünce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağının Edirne Belediyesine bildirildiği ifade edilen açıkalamada, "Kayalıköy Barajı'ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan sağlanacaktır. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup, şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple 26 Kasım Perşembe Günü Saat: 13.00'ten itibaren azami 36 saat süre ile şehir merkezine su verilemeyecektir. " ifadesine yer verilmişti.

Su Kesintisi, Kırklareli, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ'den Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek kadar su bulunduğu açıklaması - Son Dakika


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