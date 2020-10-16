DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Muş'ta 40 bin 700 dekar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muş'ta 4 projede toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 2019 yılında 40 bin 700 dekar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, arazi toplulaştırmasıyla diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb) birlikte düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır.

Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır."

Muş'ta 40 bin 700 dekar arazi toplulaştırıldı

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muş'ta 4 projede toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 2019 yılında 40 bin 700 dekar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2020 yılı sonuna kadar 246 bin 468 dekar alan toplulaştırma çalışmasının tamamlanması hedeflenmekte olup böylece toplamda 287 bin 168 dekar alanda bu hizmetlerin tamamlanmış olacaktır.

Ayrıca DSİ 17. Bölge Müdürlüğümüze devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren süratle alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu zamana kadar toplamda 712 kilometre köy içi yol, 84 fosseptik inşaatı, 513 kilometre atık su şebekesi ve 3068 rögar inşaatı imalatı yapılmıştır. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."