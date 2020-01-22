DSİ son 17 yılda Denizli'ye 17 baraj ve 10 gölet inşa etti - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda Denizli'de 17 baraj ve 10 gölet inşa edildiğini kaydederek, "Tamamlanan 69 sulama tesisi ile 851 bin 117 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Denizli'de çiftçilerimize yıllık 1 milyar 17 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık" dedi.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ'nin Denizli'ye yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşla içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini ifade etti. Denizli'de son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade eden Aydın, "Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır" dedi.



"10 adet sulama tesisi inşaat çalışmaları devam ediyor"



Denizli'ye son 17 yılda çok büyük su yatırımları yapıldığını ifade eden Aydın, kente son 17 yılda 17 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Aydın, "82,4 milyon metreküp (m3) su biriktirme hacimli Cindere Barajı'nı 2008 yılında hizmete aldık. Cindere Barajı ile Buldan Ovasında 31 bin 330 dekar yeni sahaya sulama suyunu hazır hale getirdik ve Pamukkale ve Gölemezli sahasında pompajla sulanmakta olan 105 bin dekar arazinin cazibeyle sulanmasını sağladık ve ayrıca enerji maksatlı olan barajı ile yılda 88,1 milyon kWh enerji üretiyoruz. 31 bin 330 dekarlık Buldan sulama şebekesinde yüzde 50 mertebesindeyiz ve kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayacağız. Tamamlanan 69 sulama tesisleri ile 851 bin 117 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Ayrıca 7 bin 900 dekar araziyi sulayan Honaz ovası sulaması şebekesini basınçlı borulu sistem olarak inşa ediyoruz. Böylece Denizli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 1 Milyar 17 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. 94 bin 490 dekar araziyi sulayacak 10 adet sulama tesisi inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Denizli'de merkezi ile civar yerleşimlere Aydınlar-Akbaş barajından ve Pınarbaşı kaynaklarından yılda 28 milyon metreküp içme suyu sağlamak üzere Denizli içme suyu isale hatları ile arıtma tesislerini inşa ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ