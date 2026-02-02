DSÖ, 2025'te Sağlık Hizmetlerine 1350 Saldırı Tespit Etti - Son Dakika
DSÖ, 2025'te Sağlık Hizmetlerine 1350 Saldırı Tespit Etti

DSÖ, 2025'te Sağlık Hizmetlerine 1350 Saldırı Tespit Etti
02.02.2026 16:31
2025'te, 19 bölgede sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar 1981 ölüme yol açtı. DSÖ acil yardımda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2025'te, 19 ülke ve bölgede sağlık hizmetlerine yönelik doğruladıkları 1350 saldırının, sağlık çalışanları ve hastalar arasında 1981 ölüme ve 1168 yaralanmaya neden olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ Yönetim Kurulu'nun Cenevre'de başlayan 158. Oturumunun açılışında konuştu.

2025'in DSÖ için büyük tezatlarla dolu bir yıl olduğunu kaydeden Ghebreyesus, dönüm noktası niteliğinde olan 2025'in DSÖ'nün en zor yıllarından biri olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Fonlamamızdaki önemli kesintiler, iş gücümüzü azaltmaktan başka seçeneğimiz kalmamasına neden oldu. DSÖ çok daha büyük bir resmin sadece bir parçası. (Kesintilerden) Birçok diğer uluslararası kuruluş da etkilendi. Karşılaştığımız zorluklara rağmen kutlanacak birçok başarı olduğunu gururla belirtmek isterim." dedi.

Dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımı dahil ülkelerin sağlık veri sistemlerini güçlendirmelerine destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Ghebreyesus, ülkelerin temel ilaçlara erişimini genişletmelerini desteklediklerini aktardı.

"Gazze'de, 938 tır dolusu hayat kurtarıcı acil sağlık malzemesinin taşınmasını organize ettik"

Ghebreyesus, "Eylülde, M çiçeği virüsünü (mpox) uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan ettim. DSÖ 3 milyon doz mpox aşısı temin ederek 2 milyon kişinin aşılanmasını destekledi. Öte yandan, küresel kolera salgınına yanıt vermeye devam ederek küresel stoktan 50 milyondan fazla doz kolera aşısı dağıttık." bilgilerini paylaştı.

Gazze'de, 938 tır dolusu hayat kurtarıcı acil sağlık malzemesinin taşınmasını ve sevkiyatını organize ettiklerini ifade eden Ghebreyesus, Gazze'den 8 binden fazla tıbbi tahliyeyi desteklediklerini hatırlattı.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sudan'da, 2023'te çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık 3 bin metrik ton tıbbi malzeme teslim ettik. Ukrayna'da 17 mobil ekip görevlendirdik ve 140'tan fazla noktada 18 bin 500'den fazla sağlık danışmanlığı sağladık. Tüm bu bölgelerde, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları, çatışmanın endişe verici ve yasadışı yeni normali olarak görmeye devam ediyoruz. DSÖ, 2025'te, 19 ülke ve bölgede sağlık hizmetlerine yönelik 1350 saldırıyı doğruladı ve bu saldırılar sağlık çalışanları ve hastalar arasında 1981 ölüme ve 1168 yaralanmaya neden oldu." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün bu hizmetlerde BM kuruluşları ve diğer organizasyonlarla işbirliği içerisinde olduğunu belirten Ghebreyesus, 2025'te kararlılıkla hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

DSÖ Yönetim Kurulu'nun 158. Oturumu, 7 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

