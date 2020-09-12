DT: Beyoğlu Talimhane etkinlikleri ve İzmir'de sahnelenen oyunlar ertelendi - Son Dakika

Devlet Tiyatroları (DT), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İzmir'de salonlarda sahnelenen oyunlar ile İstanbul'da Beyoğlu Talimhane etkinliklerinin ertelendiğini bildirdi.

Devlet Tiyatrolarının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İstanbul ve İzmir İl Hıfzıssıhha kurulları birtakım kararlar almıştır. Bu kapsamda İzmir'de salonlarımızda sergilediğimiz oyunlarımız, İstanbul'da ise Beyoğlu Talimhane etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir."