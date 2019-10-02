Son Dakika Haberleri: DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük...
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DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük...

49 dakika önce

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, AB de misilleme tehdidinde bulundu.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük..., System.String[]

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, AB de misilleme tehdidinde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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