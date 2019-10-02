DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük...
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DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, AB de misilleme tehdidinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:34 Kaynak: AA
DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasadışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, AB de misilleme tehdidinde bulundu
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