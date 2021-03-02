DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak - Son Dakika

DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak

02.03.2021 15:07
DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak, System.String[]

Yaklaşık 14 yıldır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) hizmet binası olarak kullanılan tarihi tescilli yapı Gastro İnovasyon Merkezi olarak işlevlendirilecek.

Yaklaşık 14 yıldır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) hizmet binası olarak kullanılan tarihi tescilli yapı Gastro İnovasyon Merkezi olarak işlevlendirilecek. Hizmet birimlerini Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yeni inşa edilen yapıya taşıyacak olan DTSO, tarihi yapı bünyesinde gastronomi çalışmaları için merkez kuracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 3 milyon 300 bin lira hibe desteği sağladığı projeye DTSO 1 milyon 300 bin lira eş finansman sağlıyor. Proje hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, merkezin 2021 yılı sonuna kadar faaliyete geçeceğini belirtti.

Proje kapsamında yer alan faaliyetleri aktaran Kaya, "Merkez bünyesinde 2 adet uygulama ve eğitim mutfağı kurulacak. Mutfak sanatları ve yöresel lezzetler alanında eğitim programları, hobi atölyeleri ve deneyim atölyeleri düzenlenecek. Özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistler için deneyim atölyelerinde yöresel lezzetlerin üretimi için farklı deneyimler sunulacak. Eğitim programları ile de ilimizde yöresel mutfağın gelişmesi desteklenecek" dedi.

Yöresel ürünlerin ticarileşmesi desteklenecek

Kaya, merkezin menşesi Diyarbakır olan ürünlerin ticarileşmesi, markalaşması için de destek vereceklerini ifade ederek, "Karacadağ pirinci, örgü peyniri, Boğazkere üzümü, Diyarbakır mercimeği, Lice domatesi gibi tescilli ve tescillenebilecek tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, ticarileşmesi ve markalaşması için işletmeler ile ortak çalışmalar yapılacak. 2 tescilli ürünümüzün Avrupa Birliği tescil başvurusu yapılacak. Kentte üretilen peynir çeşitlerinin belirlenmesi, tanıtımı ve üretim yapan kadınların desteklenmesi sağlanacak. Özellikle menşeli ürünlerimiz için yeni reçeteler hazırlanacak, farklı pazarlara sunumu için destekler verilecek" diye konuştu.

Merkezin yılsonunda her gün düzenli olarak yöresel lezzetlerin sunumuna da başlayacağını aktaran Kaya, kentin tarihinde 12 bin yıllık kesintisiz bir kültürün ve ritüellerin olduğunu, Hevsel Bahçeleri, farklı halkların yemek kültürleri ve Çayönü'nde ilk buğdayın, tahılların yetiştirilmesi ile günümüze kadar zengin bir birikimin ulaştığını dile getirerek, proje kapsamında tüm bu yemek kültürünün, kaybolan yöresel lezzetlerin de araştırılacağını ve envanterinin çıkarılacağını vurguladı.

Gastronomi fuarları devam edecek, Hevsel şenlikleri düzenlenecek

Kaya, 2018 yılından beri yöresel lezzetler ve ürünler ile ilgili çalışma yaptıklarını, düzenledikleri 2 fuar organizasyonunda kentin ve bölgenin zenginliklerinin tanıtıldığını bildirdi. Fuarlar kapsamında yöresel lezzet atölyeleri düzenlediklerini ve farklı merkezlerden ilgili kişi ve kurumların katılımı ile görsel bir lezzet şöleni oluşturulduğunu anlatan Kaya, 2021 yılında da fuar organizasyonlarının devam edeceğini, proje kapsamında Hevsel şenlikleri ve gastronomi sempozyumu gibi etkinlikler ile de kentin zenginliklerinin tanıtılacağını ve geçmişte düzenlenen kültürel etkinliklerin yaşatılacağını ifade etti.

Kaya projeye destek veren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na da teşekkür ederek, UNESCO'ya yerel kurumlar işbirliğinde başvuru yapılacağını ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaların da bu başvuruyu güçlendireceğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak

Münir Karaloğlu, Gastronomi, Diyarbakır, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı         
10:39
Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı         
10:05
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 13:01:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei