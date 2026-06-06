Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi

Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi
06.06.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dua Lipa'nın Sicilya'daki düğünü, Palermo meydanlarının kapatılmasıyla tartışma yarattı. Yerel halk, "Palermo kiralık değildir" diyerek tepki gösterdi. Lipa, mağdur olan mahallelilere 5 bin sterlin tazminat ödedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın İtalya’nın Sicilya bölgesindeki düğün kutlaması, şehirdeki iki büyük meydanın kapatılması nedeniyle yerel halkı ayağa kaldırdı. 

Hafta sonu boyunca süren kutlamalar için Palermo şehrindeki meydanların barikatlarla kapatılmasına öfkelenen Sicilyalılar, ünlü yıldıza sert tepki gösterdi.

"Palermo Kiralık Değildir" 

ProtestosuKutlamaların yapılacağı tarihi Piazza Croce dei Vespri ve komşu Piazza Sant’Anna meydanları, üç gün sürecek etkinlikler için tamamen kapatıldı. 

Bu duruma tepki gösteren bölge sakinleri, meydanlara "Palermo kiralık değildir" ve "Bizim meydanımız sizin salonunuz değil" yazılı protesto afişleri astı. Polis ekipleri perşembe günü bu afişleri sökse de cuma sabahı tarihi duvarlarda yeni protesto grafitileri belirdi.

Mahalleliye Park Tazminatı Tepkilerin büyümesi üzerine 30 yaşındaki Dua Lipa, evlerin pencereleri doğrudan meydana bakan ve kapatılma nedeniyle park sorunu yaşayan mahalle sakinlerine toplam 5 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) ödeme yaptı. 

Bu jestin, kapatılan alanlar yüzünden mağdur olan yerel halkın gönlünü almak ve otopark krizini telafi etmek amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Ancak meydanın merkezinde yer alan tarihi mermer bir sütunun üzerindeki eski ve küfürlü grafitilerin temizlenmemiş olması dikkat çekti. 

Sürece yakın bir kaynak, "Bu durum, Dua Lipa’nın yakalamaya çalıştığı o masalsı ve büyüleyici aşk hikayesi havasıyla pek uyuşmuyor" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’da resmi olarak evlenen Dua Lipa ve 36 yaşındaki oyuncu eşi Callum Turner, kutlamalar için hafta içi İtalya’ya uçtu.

Çift ve aralarında ünlü şarkıcı Charli XCX ile müzik yapımcısı Mark Ronson’ın da bulunduğu davetliler, Palermo marinasına bakan 5 yıldızlı Villa Igiea otelinde konakladı.

Düğün partisine sırtı açık, boyundan bağlamalı ışıltılı bir elbiseyle katılan Dua Lipa ve rahat bir takım elbise tercih eden Callum Turner, alana giriş yaparken davetliler tarafından büyük bir coşku ve alkışlarla karşılandı. 

Klasik İtalyan arabaları ve açık hava kokteyl barıyla süslenen meydanda polis, güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.Meydandan uzaklaştırılan bir Palermo sakini polisin müdahalesine tepki göstererek, "Her şey biraz abartılı görünüyor. 

Biz sadece Dua Lipa’yı görüp ona mutluluklar dilemek istemiştik" diyerek sitem etti.

Dua Lipa, Sterlin, Palermo, Sicilya, İtalya, Son Dakika

Son Dakika İtalya Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    İnsanlar nerde biz nerdeyiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar
“Önüne bak“ sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı "Önüne bak" sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı

15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:31:15. #7.12#
SON DAKİKA: Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.