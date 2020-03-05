Dualarla şehitleri andılar - Son Dakika

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Dualarla şehitleri andılar

6 saat önce

15 Temmuz şehit ve gazilerine ait hatıraların yaşatıldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden Başakşehirli kadınlar, dua ederken gözyaşlarını tutamadılar.

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15 Temmuz şehit ve gazilerine ait hatıraların yaşatıldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden Başakşehirli kadınlar, dua ederken gözyaşlarını tutamadılar.

Başakşehir Belediyesi'nin İstanbul'un tarihi mekanlarını kapsayan kültür gezileri sürüyor. Her hafta onlarca ilçe sakinin katıldığı etkinlik kapsamındaki duraklara bir yenisini daha ekledi. Başakşehirli kadınlar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

BAŞAKŞEHİR'DE KÜLTÜR GEZİLERİ BAŞLADI

Kayaşehir Necdet Yıldırım Bilgi Evi öğrencilerinin velilerinden oluşan 35 kişilik grup, hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşanan olaylardan geriye kalanları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Darbe günü tankların ezdiği araba ve şehitlerin ayakkabıları karşısında duygu dolu anlar yaşadılar. Başakşehirli kadınlar, daha sonra tüm şehitler için dua etti.

Bir sonraki duraklarında Küçük Çamlıca'daki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden Başakşehirliler, burada da dua etmeyi ihmal etmedi.

Gezinin son durağında, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük ibadethanelerinden olan Çamlıca Camisini ziyaret ettiler. Gezi programı boyunca kendilerine eşlik eden profesyonel rehberden Çamlıca Camii hakkında bilgi aldılar.


Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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