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Dubai Emiri boşandığı eşine 554,5 milyon sterlin ödeyecek - Son Dakika

Dubai Emiri boşandığı eşine 554,5 milyon sterlin ödeyecek

21.12.2021 17:08
Dubai Emiri boşandığı eşine 554,5 milyon sterlin ödeyecek

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşine 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşine 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararına göre Emir, altıncı eşi 48 yaşındaki Prenses Haya'ya, 251,5 milyon sterlin ve bazı devam eden ödemeler yapmak zorunda kalacak.

Bu ödemelerin, yıllık 11 milyon sterlinlik güvenlik masrafının yanı sıra tatil, evlerin bakımı ve çocukları Celile ve Zayid'in ihtiyaçlarını kapsadığı ifade edildi.

Devam edecek ödemeler için 290 milyon sterlin banka garantisi ve 10 milyon sterlin ödeme istendi. Bunlara ek olarak Emir'in çocuklarının eğitimi için 3 milyon sterlin daha ödemesine karar verildi.

Hükümde, Prenses Haya'nın ömür boyu güvenliği ve evliliğinin sona ermesi nedeniyle kaybettiği malları tazmin etmek dışında kendisi için bir para talep etmediği belirtildi.

Prenses Haya'nın kendisine şantaj yapan 4 güvenlik görevlisine 6,7 milyon sterlin ödediği bilgisi de yer aldı.

550 milyon sterlini geçen toplam miktarın, bugüne kadar bir İngiliz mahkemesinin verdiği en büyük boşanma tazminatı olduğuna inanılıyor.

Milyonlarca sterlinlik güvenlik ödemesinde, Prenses Haya'nın telefonunun hacklendiğinin ortaya çıkmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi Prenses Haya, 2019'da yaşadığı BAE'den kaçarak İngiltere'ye sığınmıştı.

Çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere'de dava açan Prenses Haya, Maktum hakkında "korku ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne" ilişkin karar aldırmıştı.

Sterlin, England, Mahkeme, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dubai Emiri boşandığı eşine 554,5 milyon sterlin ödeyecek - Son Dakika


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