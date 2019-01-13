Son Dakika Haberleri: Dubleks Daire Alevlere Teslim Oldu

Dubleks Daire Alevlere Teslim Oldu

18 dakika önce

Ankara Etimesgut'ta bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Dubleks Daire Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Ankara Etimesgut'ta bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde bir binanın en üst katında çıktı. Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimi vatandaşalar da o anları saniye saniye cep telefonları ile kaydetti.

Yangının doğalgaz kaynaklı çıktığı iddia edilirken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:23 Kaynak: İHA

Ankara, Etimesgut, 3. Sayfa
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