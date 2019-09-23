Son Dakika Haberleri: Düden gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı
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Düden gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı

56 dakika önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 185 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden kuşların yaşam alanı daraldı.

Düden gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 185 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden kuşların yaşam alanı daraldı.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve  yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor.

Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden beslenen göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınmadan nedeniyle kuraklık meydana gelince kuşların da yaşam alanı daraldı.

Düden Gölü, Tuz Gölü, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:01 Kaynak: DHA
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