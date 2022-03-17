Düden Şelalesi'ndeki kirlilik ve köpürme çevre platformlarınca araştırılıyor - Son Dakika
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Düden Şelalesi'ndeki kirlilik ve köpürme çevre platformlarınca araştırılıyor

17.03.2022 14:30
Düden Şelalesi'ndeki kirlilik ve köpürme çevre platformlarınca araştırılıyor

Antalya'da bulunan Düden Şelalesi'ndeki kirlilik, köpürme ve balık ölümleriyle ilgili sivil toplum kuruluşlarınca araştırma yapılıyor.

Antalya'da bulunan Düden Şelalesi'ndeki kirlilik, köpürme ve balık ölümleriyle ilgili sivil toplum kuruluşlarınca araştırma yapılıyor.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu üyeleri, kirlilik ile ilgili gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenledikleri basın toplantısında açıkladı.

Platform üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, yaptığı açıklamada, platform olarak hiçbir kurum ve kuruluşla bağlantılı olmadıklarını söyledi.

Düden Şelalesi'ndeki kirliliğin nedenini araştırmak için ilgili uzmanlar eşliğinde bir araya geldiklerini dile getiren Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ceza kesilen tesisler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kızıllı Atık ve Entegre Tesisi'nde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Tesislerde herhangi bir sızdırma olup olmadığını araştırdıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz bulgular ceza kesilen tesislerin fiziken bölgeyi kirletemeyeceği yönünde oldu. Ancak burada izinsiz yer altı deşarj ve depolama var, bunların izni alınarak ve sızdırmazlığı kanıtlanmış şekilde depolanması gerekiyor. OSB'den de bir kirlilik kaynağı olsaydı, bunun da tüm bölgeye etki edeceği kanaatine vardık. Elimizdeki ihtimaller dahilinde en yüksek olasılığa sahip Kızıllı Atık Depolama Tesisi gibi duruyor. Tesisin borulama hattı sızdırmazlığının kontrol altına alındığı beyan edildi ancak buna rağmen buradan bir sızıntı olma ihtimalini ve sızıntının köpürmeye olanak sağlayacak yüzey aktif madde bakımından yoğun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla temel sorunumuz bu."

Doğan, ceza kesilen tesislerde izinsiz şekilde yer altına deşarj ve depolama olduğunu ifade ederek, bu konuda da gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Platform üyesi Sağlık Yüksek Mühendisi Tokan Engin de kurumlar arası iş birliği ile sorunların üzerine gidilerek gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

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Düden Şelalesi, Araştırma, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düden Şelalesi'ndeki kirlilik ve köpürme çevre platformlarınca araştırılıyor - Son Dakika


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