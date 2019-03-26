Düğün Konvoyu Yine Yol Kapattı
1 saat önce
KONVOYDA yer alan sürücüler bindikleri Porsche, Audi R8 ve Ford Mustang gibi lüks marka otomobillerini otoban üzerinde bir şeritten diğer şeride sürerek konvoy haricinde otobanda gidenleri etkiledi.
KONVOYDA yer alan sürücüler bindikleri Porsche
, Audi R8
ve Ford
Mustang gibi lüks marka otomobillerini otoban üzerinde bir şeritten diğer şeride sürerek konvoy haricinde otobanda gidenleri etkiledi. Patinaj çekip kornalar çalan konvoydakiler, trafikte terör estirdi. Otobandaki trafik sıkışıklığını fark eden polis, önce acil bir durumun olduğunu düşündü. Sirenlerini açıp emniyet şeridinden olay yerine ulaşınca durumun farklı olduğunu anladı. Polisin geldiğini gören konvoydakiler bu kez hızla kaçmak istedi. Kısa süren kovalamacadan sonra polis, iki otomobili durdurup işlem yaptı. Diğer sürücülerin de yakalaması için soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:42
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