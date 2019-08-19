Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı
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Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı

1 saat önce

Adıyaman Kahta ilçesinde düğün konvoyunda bulunan araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı, System.String[]
Adıyaman Kahta ilçesinde düğün konvoyunda bulunan araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Diyarbakır Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Süleyman K. yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç düğün konvoyunda ilerlerken çarpıştı. Otomobil önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan çocuklar Muhammed Emin Kodak, Ali Kodak, Esmanur Kodak ile Adile Kodak, Hüsna Kodak, Tevhide Işık, Sevgi Beyazkaya, Mehmet Özbey, Bayram Turan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
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