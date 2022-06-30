Düğün konvoyunda silah kullanmaları pahalıya mal oldu - Son Dakika
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Düğün konvoyunda silah kullanmaları pahalıya mal oldu

30.06.2022 10:09
Düğün konvoyunda silah kullanmaları pahalıya mal oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri, bir düğün konvoyunda silah atılması üzerine 3 araçtaki 6 şahsı gözaltına aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis ekipleri, bir düğün konvoyunda silah atılması üzerine 3 araçtaki 6 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılırken, 10 bin 710 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası çerçevesinde ateşli silah kullanıldığı iddia edilen düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, içinde silah bulunan 3 ayrı otomobili tespit ederek İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası önüne getirdi.

Araç sürücüleri, Ç.A., S.S., B.Y adlı otomobil sürücülerini ve içinde yolcu olarak bulunan H.A., E.B., F.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı. Yapılan adli aramalar sonucunda otomobillerde 4 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 dolu kartuş ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca araç içinde kovan ve boş kartuşlar olduğu da tespit edildi. Şahıslar hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçundan adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca şahıslar hakkında toplam 10 bin 710 TL idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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