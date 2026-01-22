Düğün Salonunda Ölümle Sonuçlanan Kaza Davası - Son Dakika
Düğün Salonunda Ölümle Sonuçlanan Kaza Davası

Düğün Salonunda Ölümle Sonuçlanan Kaza Davası
22.01.2026 17:30
Menemen'de dekoratif kemerin devrilmesi sonucu doktor çiftin ölümüyle ilgili sanığa 15 yıl hapis talebi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalan Doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) ölümüne ilişkin görülen davada savcı, tutuklu sanık İsmet Ceylan (30) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı olaydan yara almadan kurtuldu. Baltacı çifti, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (57) olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs 2025'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerden anne N.C. hakkında takipsizlik kararı verildi.

BABA İÇİN BERAAT TALEBİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ceylan ve tutuksuz sanık G.C. ile avukatlar katıldı. Duruşmada müştekiler sanıklardan şikayetlerini sürdürürken, savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, tutuklu sanık Ceylan hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, G.C. hakkında beraat talep edildi. Söz verilen tutuklu sanık Ceylan, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum" dedi. Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Menemen, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Salonunda Ölümle Sonuçlanan Kaza Davası - Son Dakika

SON DAKİKA: Düğün Salonunda Ölümle Sonuçlanan Kaza Davası - Son Dakika
