Son Dakika Haberleri: Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı
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Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

1 saat önce

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Hamza Öztürk (27), arkadaşının düğününde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı, System.String[]

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Hamza Öztürk (27), arkadaşının düğününde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ankara'da yaşayan ve berberlik yapan Hamza Öztürk, arkadaşı Ramazan Öztürk'ün düğününe katılmak için memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyüne geldi. Dün akşam düğüne katılan Öztürk, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, merminin omurilik bölgesine yakın olması nedeniyle ilk tedavisinin ardından Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulan jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için soruşturma başlattı.

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Hamza Öztürk, Ağaçören, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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