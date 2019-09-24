Düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Hamza Öztürk (27), arkadaşının düğününde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ankara'da yaşayan ve berberlik yapan Hamza Öztürk, arkadaşı Ramazan Öztürk'ün düğününe katılmak için memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyüne geldi. Dün akşam düğüne katılan Öztürk, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, merminin omurilik bölgesine yakın olması nedeniyle ilk tedavisinin ardından Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulan jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için soruşturma başlattı.

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