Düğüne giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düğüne giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

28.08.2022 12:37

Düğüne giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 3 kişi yaralandıKIRIKKALE Tokat'a düğüne giderken Kırıkkale'de kaza yapan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Tokat'a düğüne giderken Kırıkkale'de kaza yapan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Kırıkkale- Çorum D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün için Ankara'dan Tokat'ta giden S.M. (48) idaresindeki 06 AY 7154 Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü S.M. (48) ile eşi M.M. (48) ve kızı Ş.M. (14) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka bırakıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ankara, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğüne giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğüne giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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