Kahramanmaraş'ta "Boyalı Güreş Festivali"ne hazırlıklar tamamlandı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından organize edilen ve 23 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "Boyalı Güreş Festevali" için hazırlıklar tamamlandı.

Dulkadiroğlu Başkanı Necati Okay, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal Boyalı Mahallesi'nde inşası tamamlanan ve ilk müsabakalara ev sahipliği yapacak olan Boyalı Ermeydanı 500 sporcuya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bölgenin zenginliklerini ön plana çıkarma ve yaşatma adına birçok çalışma ortaya koyduklarını aktaran Okay, "Bu çalışmalar kapsamında özellikle ata sporumuz güreşe ayrı bir önem verdik. Dereköy ve Boyalı mahallelerimizde düzenlenen turnuvalar Türkiye genelinde ses getirmektedir. Burada yapılan turnuvalar Türkiye Şampiyonaları şeklinde yapılmaktadır. Buradan hareketle bu mahallelerimize sporcularımızın ihtiyaçlarına yönelik, modern ve büyük tesisler inşa ettik. Dereköy tesisinin açılışını Türkiye Şampiyonası ile yaptık. Burada da büyük bir turnuva düzenleyerek Boyalı Güreş Er Meydanımızı hizmete sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Okay, Pazar günü gerçekleştirilecek olan müsabakalara 500 kulüp sporcusu, 200 de köy güreşçilerinin katılacağını, Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun desteğiyle burada köy güreşçilerine de lisans çıkarılacağını aktardı.