Duman Bodrum'da kapalı gişe

Duman Bodrum'da kapalı gişeMUĞLA - Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatroda sahneye çıktı.

Duman Bodrum'da kapalı gişe

MUĞLA - Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatroda sahneye çıktı. Bodrum'da bulunan binlerce Duman Hayranı Antik Tiyatro'yu doldurdu ve hep bir ağızdan grubun şarkılarına eşlik ederken solist Kaan'ın eşi Kıvılcım ise aşk dolu gözlerle eşini izledi.

Açıkhavada rock müzik severlerin karşısına çıkan grup, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. 2.5 saat sahnede kalan grup hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı. Kıvılcım Ural eşini aşk dolu gözlerle pür dikkat islemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 5 bin kişi Bayram'ın 1'inci günü Duman ile unutulmaz bir gece yaşadı. Adım atacak yer kalmayan konserde biletlerin tükendiği ve kapalı gişe yaptığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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