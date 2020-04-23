Dumlupınar Belediyesi Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamayan tüm öğrencilere, evlerine gidilerek Türk bayrağı ve balon dağıtıldı.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamAda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydan kutlamalarıyla yapamasak da belediye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Şehirli ile birlikte çocuklarımıza Türk bayrağı ve balon dağıtımı yaptık. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan ilçemizde çocuklarımızla sohbet edip ülkemizin geleceği için biraz daha evde kalmalarını istedik. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatıp, inşallah daha güvenli yarınlar için geleceğimizin güvencesi çocuklarımızla beraber yürüyeceğiz" dedi. - KÜTAHYA