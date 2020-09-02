Dumlupınar'da halı saha hizmete girdi

Kütahya,'nın Dumlupınar ilçesinde kapalı halı saha yapımının tamamlandığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Halı saha projemiz tamamlanmıştır. Dumlupınar halkımıza, şampiyon Dumlupınar Zafer Spor kulübümüze sporcularımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Artık gençlerimiz spor faileyetlerini il merkezine gitmeden ilçemizde yapabilecekler, Amacımız Dumlupınar ilçemizi her alanda daha iyiye götürecek hizmetler yapmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:53 - Kaynak: İHA
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