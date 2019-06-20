Son Dakika Haberleri: Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
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Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok

1 saat önce

2018 Fransa Bisiklet Turu'nu 2. sırada bitiren Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, sakatlığı nedeniyle bu yılki tura katılamayacak.

Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok, System.String[]
2018 Fransa Bisiklet Turu'nu 2. sırada bitiren Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, sakatlığı nedeniyle bu yılki tura katılamayacak.
Criterium du Dauphine yarışındaki kazası sonrası Fransa Turu'ndan çekilmek zorunda kalan 4 şampiyonluğu bulunan Chris Froome'un (Ineos takımı) ardından bir diğer iddialı isim Tom Dumoulin de turda mücadele edemeyecek.
Sunweb takımından yapılan açıklamada, diz sakatlığı yüzünden İtalya Turu'ndan çekilmek zorunda kalan 28 yaşındaki Dumoulin'in, 6-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fransa Turu'nda yarışamayacağı belirtildi.
2017 İtalya Bisiklet Turu şampiyonu Dumoulin, geçen yıl hem İtalya hem de Fransa turunda genel klasmanı 2. sırada tamamlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:00 Kaynak: AA
Tom Dumoulin, Fransa, Spor
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