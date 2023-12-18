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Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var - Son Dakika
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Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var

Dün gece Çınarcık açıklarında meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, "Beklenen büyük İstanbul depremini tetiklemez" dedi.

18.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:35
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4 Aralık'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde peş peşe yaşanan 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından dün de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen bu depremler paniğe neden olurken depremlerin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı ve büyük Marmara depremi ile ilişkisi merak konusu oldu. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınına konuk olan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"10 TANE ARTÇI DEPREMİMİZ VAR"

Dün geceki depremin fay hattının kuzey kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Özener, "Marmara'da yılda 4-5 tane 4 üstünde deprem oluyor. Önceki depremler Mudanya açıklarında Kuzey Anadolu fayının Marmara denizi içinde geçen güney kolu üzerinde olan bir depremdi. Bu deprem ise kuzey kolu üzerinde gerçekleşti. 4.1 büyüklüğünde olan bir depremden bahsediyoruz. 10 tane artçı depremimiz var. Aslında biri kuzey biri güney kolunda olan depremler" şeklinde konuştu.

OLASI MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Depremin olduğu yere bağlı olarak Anadolu yakasında daha çok hissedildiğini belirten Özener, "Binanızın özelliği de bu oranı değiştiriyor. Depremin büyüklüğü farklı şiddeti farklı bir şey. Bunu büyük Marmara depremine bağlamak için, ne zaman olacağını söylemek için şansımız yok. Olası Marmara depremine bağlamak doğru görünmüyor. Büyük Marmara depremi bütün bilim insanlarının üzerinde anlaştığı konu. Böyle bir beklenti var. Bu deprem bir gün yaşanacak" dedi.

"TETİKLEYİCİ OLACAĞINI SÖYLEMEK ANLAMLI DEĞİL"

Bu depremlerin olası İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna da yanıt veren Özener, "Tetikleyici olacağını söylemek de anlamlı değil. Bunu söyleme şansımız yok. Her yarım saatte 2 deprem olma olasılığı var. Bu büyüklükteki depremlerin bu coğrafyada olması normal. İlişkilendirmek yanlış. Deprem sırasında ne yapacağımız konusunda bilinçli olmalıyız. Vatandaşın nasıl davranacağını biliyor olması lazım" ifadelerini kullandı.

Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli\'den açıklama var
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Kandilli, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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