Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı - Son Dakika

Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı

22.10.2020 16:23
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı, System.String[]

Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı Antalya'da yağmurdan sonra denizin tadını çıkardılar Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini sıcak havaya bıraktı Antalya'da fırtınanın ardından imrendiren manzaralar Turizmin başkenti Antalya'da sabah saatlerinde...

Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı

Antalya'da yağmurdan sonra denizin tadını çıkardılar

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini sıcak havaya bıraktı

Antalya'da fırtınanın ardından imrendiren manzaralar

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve puslu hava, öğle saatlerinde yerini sıcak havaya bıraktı. Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne gelerek, denizin ve sıcaklığın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, geçtiğimiz 2 gün sağanak yağış etkili oldu. Bugün de sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve puslu havanın ardından, öğle saatlerinde sıcak hava hissedildi. Yerli ve yabancı vatandaşlar ise güneşin keyfini Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı vatandaşlar bisiklet sürüp, spor yaparken, bazı vatandaşlar ise denize girip, güneşlenmeyi tercih etti. Denize giren bazı gençler de kayalıklardan atlayarak, dalgaların ve suyun tadını çıkardı.

"Dün üşüdüm, bugün bikiniyle denize gireceğiz"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Hatice Yurdagül, "Bugün sabah yağmur yağdı ama şimdi şahane bir hava var. Biz de denize geldik. Antalya'nın en güzel zamanındayız. Tam deniz havası, mis gibi hava var. Dün üşüdüm, bugün bikiniyle denize gireceğiz" dedi.

"Doğuda sobalar yandı, Antalya'da hala denize giriyoruz"

Aysel Kırteke de, havanın güzel olduğunu belirterek, "Güneşi görünce denize geldik. Hava çok güzel. Denizi çok seviyoruz. İnşallah Kasım'a kadar denize girmeyi düşünüyoruz. Doğuda sobalar yandı Antalya'da hala denize giriyoruz. İki gündür yağmur vardı, fırtına vardı. Bugün denize gireceğiz" diye konuştu.

Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı
Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı

Konyaaltı Sahili, Antalya, Ateşe, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur ve fırtınaya yerini deniz keyfine bıraktı - Son Dakika

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