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Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye - Son Dakika

Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye

24.11.2021 16:48

Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Dündar, eğitim camiasının neferlerine kalem hediye etti.

Eğitim alanında yaptığı yatırımlar ve verdiği desteklerle büyük takdir toplayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim camiasının neferlerini unutmadı. Başkan Dündar, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmenler ile bir araya geldi. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Dündar, öğretmenlerin değerinin sadece bir gün değil, her gün bilinmesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için emek veren tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Başkan Dündar, "Her şeyin temelinde, okul, öğretmen ve eğitim var. İçerisinde eğitim veren öğretmenlerimiz olmadığı zaman en güzel okullara sahip olmuşuz hiçbir önemi yok. Günümüzde dijital alanda yaşanan gelişmelerin hayatımızda olumlu ve olumsuz anlamda birçok değişime neden olduğunu görüyoruz. Eğitim alanında da böyle oldu. Dijital gelişmeler, bilgiye erişim açısından büyük kolaylık sağlarken, maalesef ki gençlerimiz elindeki tablet ve telefonları eğitim konusunda kullanmak yerine daha çok sosyal medyada zaman geçirir oldu" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak imkanlar dahilinde ilçedeki okullara destek verdiklerini ve eksikliklerini tamamladıklarını belirten Başkan Dündar, "Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleği. Osmangazi'de bulunan okullarımıza birçok hizmet götürdük, götürmeye de devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği kadarıyla öğrencilerimizin daha iyi şartlarda okumaları, öğretmenlerimizin ise daha iyi ortamlarda eğitim vermeleri için hizmetlerimizi dürdüreceğiz" diye konuştu. Başkan Dündar, ziyaret sonunda Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan bütün öğretmenlere kalem hediye etti.

Başkan Dündar, ayrıca Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri'nde görev yapan eğitmenlerin de gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye
Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye
Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye
Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye

Öğretmenler Günü, Mustafa Dündar, Anadolu Lisesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dündar'dan öğretmenlere anlamlı hediye - Son Dakika


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