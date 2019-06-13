Son Dakika Haberleri: Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

YALOVA'da eşinden boşanmak isteyen kadının ailesinin evini basan 6 kişi, anneyi öldürdü, babayı ağır yaladı.

Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
YALOVA'da eşinden boşanmak isteyen kadının ailesinin evini basan 6 kişi, anneyi öldürdü, babayı ağır yaladı. Polis, kocanın 6 yakınını gözaltına aldı.
Olay, Yalova merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Kızları eşini terk ederek, yanlarına yerleşen Ürküt çiftinin evi, damatlarının 6 yakını tarafından basıldı. İki aile arasında taş ve sopalar ile bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasında anne Vicdani Ürküt(43) sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Baba Yaşar Ürküt (45) de sopayla başına vurularak, darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları güçlükle ayırırken Vicdani Ürküt, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Ürküt ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baskını gerçekleştiren K.M. (56), E.M. (30), E.M. (30), R.M. (32), Y.M. (36) ve D.M.'yi (25) yakalayarak, gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan inceleme ise çok sayıda av tüfeği kartuşu, sopa ile 2 bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı! Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünürlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]