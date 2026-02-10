Dünya Bakliyat Günü Mersin'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dünya Bakliyat Günü Mersin'de Kutlandı

Dünya Bakliyat Günü Mersin\'de Kutlandı
10.02.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen etkinlikte bakliyatın önemi vurgulandı, sağlıklı beslenme önerildi.

Mersin'de Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bakliyat kullanılarak hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi.

Mersin Ticaret Borsasınca organize edilen etkinlik, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Bakliyat kullanılarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, katılımcılara bakliyat yemekleri ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, programda, sağlıklı beslenme ve yaşam için bakliyat tüketmenin önemini anlattı.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de baklagillerin yüksek protein içeriği, lifli yapısı, vitamin ve mineral zenginliği sayesinde sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Bakliyatın önemine değinen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bakliyat tarih boyunca ana vatanı olan bu topraklarda üretilmiş, buradan dünyaya yayılmış ve sofralarımızda yer bulmuştur. Kültürel mirasımızın bir parçası, emeğin ve bereketin simgesidir. Dünyada hiçbir şehirde Mersin genelindeki kadar güçlü bir bakliyat sektörünün kümelendiğini görmedim. Ülkemizde bakliyat ürünlerinin işlenmesine dair sanayinin yüzde 70'inden fazlası Mersin'dedir."

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de son yıllarda dünya genelinde ülkelerin tahıl ve bakliyat üretim alanlarını, rekoltelerini ve stoklarını artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin bakliyatta hem üretici hem işleyici hem de küresel ticaret merkezi konumunda olduğunu belirten Memiş, "Bu süreç yüksek katma değer yaratmaktadır. Ayrıca bakliyat ticareti ürün çeşitliliği gerektirdiği için geniş ürün yelpazesi ülkemiz adına hem fiyat hem de ürünlere erişimi konusunda stratejik bir üstünlük taşımaktadır." diye konuştu.

Programa, Vali Atilla Toros, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve sektör temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Bakliyat Günü, Etkinlik, Ekonomi, Mersin, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Bakliyat Günü Mersin'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:13:21. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Bakliyat Günü Mersin'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.