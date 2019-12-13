Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı - Son Dakika
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Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı

6 saat önce

Kosova'da sağlık ve eğitim çalışanları zam talebiyle greve gitti.

Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı, System.String[]

Kosova'da sağlık ve eğitim çalışanları zam talebiyle greve gitti.


Dünya genelinde artış gösteren grevler Kosova'ya da sıçradı. Sağlık çalışanları "Yeni yasa ile zam bekliyoruz" sloganıyla bugün grev kararı aldı. Kosova Sağlık Sendikaları Federasyonunun kararı doğrultusunda sabah saat 07.00'de başlayan grev 15.00'e kadar sürdü. Grevin başladığı saatlerden itibaren Priştine Hastanesi dahil olmak üzere, aile sağlık merkezlerinde de vatandaşlara hizmet verilmedi. Grev nedeniyle sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar, hastane ve aile sağlık merkezinin kapılarından dönmek zorunda kaldı.


Öğretmenler de greve gitti


Eğitim Sendikaları Birliği Yönetim Kurulu da aldığı kararla 2 saatlik greve gitti. Kosova genelinde eğitimciler de grev yaptı. Maaş yasasının uygulanmaması nedeniyle eğitimciler 2 saat iş bıraktı. Eğitim Sendikaları Birliği Başkan Yardımcısı Vjollca Shala, "En kısa sürede, eğitimci ve sendika üyeleri ile bir araya gelerek konuyla ilgili düşüncelerini alacağız. Görüşmelerin ardından önümüzdeki zamanlar için bir karar alacağız. Grev kararının devam etmesi ihtimalini dışlamıyorum. Ancak grev yapılacak da diyemem. Eğitim Sendikaları Birliği Yönetim Kurulu gerekli kararı alacaktır" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Kosova Ombudsmanı Hilmi Jashari, maaş yasasını Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi ise dün aldığı kararla yasayı 30 Mart 2020 tarihine kadar ertelediğini duyurmuştu. - PRİŞTİNE

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
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