Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü tarafından hazırlanan "Özel Olimpiyatlar Projesi" kapsamında "Dünya Engelliler Günü minik sporcular etkinliği" hayata geçirildi.
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda başlayan ve 8 hafta sürecek etkinliğin açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, çocuklara spor malzemeleri hediye etti.
Özel Olimpiyatlar Proje sorumlusu Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Meryem Gezer Sevinç'in takdim ettiği kırmızı olimpiyat topunu teslim alan Rektör Ünal, çocuklar ve proje gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özel Olimpiyatlar Projesi ile özel eğitim alan 0-7 yaş grubundaki çocuklar, ailelerinin izni ve öğretmenlerinin gözetiminde haftada 1 saat hareket eğitimi çalışacak.
Çocukların spor yaparak temel motor becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan projeyle çocukların branşlaşarak zamanla diğer spor dallarına da yönelmeleri hedefleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 'Dünya Engelliler Günü Minik Sporcular Etkinliği' başladı - Son Dakika