Dünya Evine Değil Cezaevine
21 dakika önce
Evlilik hazırlı yapan ve 16 suçtan araması bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kurşunlu mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Evlilik hazırlı yapan ve 16 suçtan araması bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı kurşunlu mahallesinde Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Bursa açık cezaevinden firar eden 5 ev ve iş yerinde nitelikli hırsızlık, 4 mala zarar verme, 3 konut dokunmazlığını ihlal, 1 alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, 1 tehdit ve 1 hakaret olmak üzere toplam 16 suçtan aranan ve 7 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G isimli şahısın kurşunlu mahallesinde olduğunu alan jandarma ekipleri saklandığı eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şahıs sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Sağlık kontrolün ardından M.G ifadesi alınmak üzere İnegöl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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