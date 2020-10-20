Dünya evine değil, cezaevine girdi - Son Dakika

Dünya evine değil, cezaevine girdi

20.10.2020 18:36
Dünya evine değil, cezaevine girdi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında durdurulan otomobilde gözaltına alınan ve bugün nikahı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında durdurulan otomobilde gözaltına alınan ve bugün nikahı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile bir süredir takip ettikleri İ.Ö. ve Ş.G.'yi yakalamak için operasyon başlattı. Polisleri fark eden şüpheliler 09 EB 534 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Kısa kovalamaca sonrası ekipler tarafından durdurulan otomobildeki şüpheliler bu su sefer de kendilerini otomobile kilitledi. Şüpheli iki kişi polis ekiplerinin arka camı kırarak otomobilin içerisine girmek istemeleri sonrası bu sefer de araçtan inerek kaçmaya başladı. Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobil içerisinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi, hassas terazi ve bir de damatlık ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

"TUTUKLANAN ŞAHSIN BUGÜN NİKAHI VARMIŞ"

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerden İ.Ö bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.Ö. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan İ.Ö.'nün dünya evine girme hazırlığı yaptığı ve bugün nikahının olduğu öğrenildi.

(İHA)

Dünya evine değil, cezaevine girdi

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dünya evine değil, cezaevine girdi - Son Dakika

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